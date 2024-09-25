Названо знаки зодіаку, на які чекають великі зміни до 2 жовтня

Коридор затемнень, який триватиме до 2 жовтня, принесе великі зміни для чотирьох уродженців зодіакального кола – Всесвіт змусить їх ухвалити важливі рішення. За словами астрологів, у списку Риби, Діви, Терези та Овни. Читайте детальніше!

Риби

На Риб чекають найглобальніші зміни в житті. Швидше за все, це стосуватиметься стосунків. Уродженці знаку можуть знайти партнера, з яким захочуть провести все життя, або, навпаки, розірвати стосунки. Цей час буде ключовим і запрограмує майбутнє, тому до всіх рішень потрібно підходити дуже виважено.

Діва

На Дів чекають зміни, але вони не будуть легкими. Коридор затемнень під знаком Риб управляє емоціями, які породжують у глибині душі справжні цунамі. Можливо, уродженцям знаку доведеться ухвалити доленосне рішення, наприклад, розлучитися з кимось. Або перевести стосункм на більш серйозний рівень (шлюб, спільне проживання, вагітність).

Терези

Терези можуть почати нову сторінку в житті. Наприклад, якщо справи йдуть до розлучення, звільнення чи переїзду, то 2 жовтня справа набере обертів. Наприклад, можливий дзвінок або лист, який сильно вплине на перебіг подій. Будьте впевнені, до повні 17 жовтня в Овні вам багато чого стане зрозумілим.

Овен

Овнам доведеться приділити увагу особистому життю, адже протягом усього 2024 року Всесвіт буквально штовхає їх звернути увагу на своїх партнерів. 2 жовтня в життя самотніх уродженців знаку увійде нова людина, але в цих стосунках може бути щось заборонене або що перешкоджає подальшому розвитку (наприклад, людина одружена або не повністю звільнилася від минулих відносин). Довіряйте Всесвіту, тому що існують стосунки, які ми повинні пережити, щоб отримати новий досвід.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.