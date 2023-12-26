Названо знаки зодіаку, які постійно відчувають докори совісті: вони дуже суворі до себе

Деякі люди відчувають докори совісті майже щокроку. Їм доводиться нелегко, оскільки вони все життя вважають себе винними, ретельно аналізуючи кожне слово та думку. За словами астрологів, вкрай суворі до себе Риби, Діви та Терези.

Риби

Перше місце у рейтингу дісталося надзвичайно чутливим Рибам. Вони дуже дбають про емоції інших і хочуть за всяку ціну захистити всіх від зла. Це неможливо, тому уродженці знаку почуваються винними, коли щось іде не так. Вони також сильно переживають кожну свою помилку чи недолік. Риби довго про це думають, питаючи, що можна було б зробити по-іншому. Це дуже підриває їхню самооцінку.

Діва

Діви також часто борються із почуттям провини. Ці перфекціоністи хочуть робити все якнайкраще, а також відчувають відповідальність за інших. Вони вважають, що здатні і мають подбати про весь світ. Зрештою хто зможе зробити це краще, ніж вони? Коли щось не виходить, Дівам здається, що вони дуже погані люди і заслуговують на покарання.

Терези

Люди, народжені під знаком Терезів, постійно страждають від докорів совісті та шукають у собі все нові недоліки. Вони постійно переживають ситуації, у яких, на думку, зазнали невдачі. Уродженці знаку хочуть будь-що-будь якось реабілітуватися і спокутувати "вину". Часто це заважає побудові гармонійних стосунків з оточуючими – Терези вплутуються у зв'язки, які швидко стають токсичними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.