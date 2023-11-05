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Астрологія і гороскопи

Названо знаки зодіаку, які завжди отримують від життя те, що хочуть

Анастасія Крищук

Названо знаки зодіаку, які завжди отримують від життя те, що хочуть

Деякі люди отримують від життя практично все, чого хочуть – вони легко можуть знайти другу половинку, зробити кар'єрний ривок, багато подорожують і не скаржаться на здоров'я. За словами астрологів, це пов'язано з особливою прихильністю зірок. Головними щасливчиками сміливо можна назвати Риб та Стрільців.

Риби

Риби – найбільші мрійники, чия уява не знає кордонів. Вони настільки тісно пов'язані зі своїми мріями, що грань між реальністю та фантазією для них може зникнути. Ще уродженці знаку мають безмежну віру у свої мрії, що є великим плюсом, адже найчастіше їхні мрії здійснюються саме тому, що вони так сильно в них вірять.

Риби схильні жити так, ніби їхні мрії вже справдилися, і удача зазвичай на їхньому боці. Уродженці знаку дуже чутливі і мають сильну інтуїцію, що дозволяє їм уникати неприємностей.

Стрілець

Стрілець зарозумілий у своїх бажаннях і водночас надзвичайно оптимістичний. Його козирем є цілеспрямованість – уродженці знаку йдуть до своєї мрії, попри всі перешкоди. Їхня здатність постійно підтримувати високий рівень енергії в кінцевому підсумку дає все, чого вони хочуть.

Уродженці знаку дуже відкриті до світу, багато подорожують та заводять все нові знайомства. Це допомагає їм у просуванні кар'єрними сходами. Стрільці добре заробляють, але вважають за краще не накопичувати гроші, а витрачати їх на задоволення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи