Названо знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду: вони вірять у казку

Деякі люди здатні закохатися з першого погляду – вони не приховують своїх почуттів і не бояться розчарувань, а просто слідують поклику серця. За словами астрологів, йдеться про Овнів, Близнюків, Левів, Терезів і Скорпіонів.

Овен

Овни енергійні та емоційні. Вони легко можуть закохатися в того, хто схвилює їх уяву. Уродженці знаку шукають яскравих емоцій та нових вражень, тому вираз "у вир з головою" – це про них.

Близнюки

Близнюки можуть вступити у романтичні стосунки спонтанно. Вони швидко зачаровуються тим, хто привернув їхню увагу, але також швидко можуть і охолонути. Уродженці знаку дуже мінливі, що стає проблемою у побудові довгострокових стосунків.

Лев

Левам подобається бути в центрі уваги та отримувати те, що вони хочуть, навіть у стосунках. Вони можуть швидко закохатися, коли знаходять когось, хто їх розуміє. Однак Леви не терплять неповаги – навіть безневинний жарт може стати приводом для розриву.

Терези

Терези прагнуть гармонії у стосунках. Вони можуть швидко закохатися у того, хто дає їм почуття рівноваги та естетичне задоволення. Представники цього знаку особливо цінують красиві та символічні подарунки.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю надмірною емоційністю у стосунках. Вони люблять затято і пристрасно, але так само швидко можуть перегоріти. Уродженці знаку схильні до бурхливих проявів ревнощів і підозрюватимуть другу половинку у всіх гріхах.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.