Названо знаки зодіаку, які сплять найбільше

Деякі дуже люблять поспати і не відмовлять собі в задоволенні повалятися в ліжку, навіть якщо ризикують запізнитися на роботу. За словами астрологів, найчастіше вдаються до безтурботного ранкового сну Риби, Тельці, Раки та Козороги.

Риби

Чутливі Риби багато сплять – і точно не піднімаються за першим будильником. Для них світ фантазій цікавіший за реальність, а сон – це можливість загубитися в чарівному світі. Їхній сон схожий на подорож, від якої не можна відірватися.

Телець

Тельці впевнені, що сон – свята справа. Уродженці знаку люблять насолоджуватися комфортом та розкішшю, і для них немає нічого кращого, ніж довгий, розслаблюючий сон. Тельці - справжні гедоністи, що цінують зручну, м'яку постіль та спокійний відпочинок.

Рак

Раки, які відрізняються чутливістю, завжди шукають безпеки та комфорту, і сон їм це забезпечує. Для Раків ліжко – фортеця, а сон – їхній притулок. Уродженці знаку не можуть почуватися комфортно та впевнено, якщо не виспалися.

Козоріг

Для Козорогів сон дуже важливий, адже це ключ до успіху. Уродженці знаку багато часу присвячують роздумам про майбутнє та плануванню. Для них повноцінний відпочинок – гарантія того, що вони зможуть зарядитись енергією для нових завдань та правильно розставити пріоритети.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.