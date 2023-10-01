Названо знаки зодіаку, які люблять критикувати: вони у всьому бачать недоліки

Люди за своєю природою допитливі, але деякі схильні постійно висловлювати свою думку про інших. Така поведінка не обов'язково продиктована злим наміром, а просто випливає з характеру та впливу окремих знаків зодіаку. За словами астрологів, справжніми критиками є Раки, Діви, Терези та Козероги.

Рак

Раки люблять ділитися своєю думкою про інших та вішати на людей ярлики. Почасти це пов'язано з їхньою надчутливістю, оскільки вони до всього ставляться надто серйозно. Уродженці знаку часто емоційно реагують на різні ситуації, вважаючи, що найкращий захист – напад. Вони не хочуть бути злими, але через їхню схильність засуджувати їх іноді сприймають саме так.

Діва

Діви, які прагнуть досконалості, часто надто суворі до себе та інших. Вони мають великі очікування, які важко виправдати, що викликає в них незадоволеність. Тому вони засуджують та критикують. Зодіакальні Діви швидко висловлюють думку про когось, хоч і усвідомлюють, що досягти досконалості, якої вони прагнуть, непросто.

Терези

Терези зазвичай уникають конфліктів і конфронтацій, але охоче спостерігають з боку і висловлюють свою думку на різні теми. Вони жорстко критикують інших, хоча треба визнати, що вони справедливі і далеко не злі. Уродженці знаку не соромляться чесно говорити про те, що думають про когось, навіть якщо це не робить їх популярними.

Козеріг

Козероги нетерплячі та схильні засуджувати інших людей, особливо коли ті діють не так, як слід. Вони неохоче беруть до уваги думку оточуючих, але не соромляться ділитися своїми думками на різні теми. Козероги мають сильну потребу в досягненні успіху і часто ставлять перед собою високі цілі, критикуючи відсутність амбіцій та лінощі інших.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.