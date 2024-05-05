Названо знаки зодіаку, які ніколи не повинні бути разом

Деякі пари не припиняють сваритися, незважаючи на пристрасть та взаємне тяжіння. Ці конфлікти рано чи пізно призводять до розриву стосунків. За словами астрологів, не можуть бути разом Овни та Козороги, Близнюки та Діви, Леви та Тельці.

Овен і Козоріг – токсична любовна драма

Овен і Козоріг – це суміш, яка може призвести до великих скандалів та драм. Уродженці цих знаків вкрай уперті й непоступливі, через що їм важко вжитися. І хоча на початку стосунків відмінності можуть здатися захоплюючими, згодом вони призведуть до постійних конфліктів та боротьби за домінування.

Близнюки та Діва – постійні сварки

Початок стосунків Близнюків та Діви може нагадувати сценарій романтичної комедії. Однак дуже швидко сварки зведуть нанівець всю пристрасть у стосунках. Легковажних Близнюків буде злити скрупульозність і перфекціонізм Дів, а Дів може дратувати примхливий характер Близнюків.

Лев та Телець – провальне поєднання

Темпераментні Леви люблять пристрасть та пригоди. Саме тому з серйозними, врівноваженими та досить небалакучими Тельцями їм нічого робити. Незважаючи на те, що на початку стосунків все може здаватися ідеальним, знаки швидко набриднуть один одному. Занадто велика різниця в характерах візьме гору над почуттями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.