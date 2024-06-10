Названо знаки зодіаку, які не вірять у шлюб

Деякі люди не поспішають укладати шлюб, бо налаштовані скептично. За словами астрологів, бояться зобов'язань, а ще – втратити свою свободу Водолії, Стрільці та Близнюки.

Водолій

Волелюбні Водолії бояться, що шлюб обмежить їх у всьому. Уродженці знаку не готові відмовитися від своїх звичок заради коханої людини. Їм завжди потрібні нові враження, пригоди та простір, багато простору! Водоліям не подобається почуватися прив'язаними до когось. Для них одруження – це соціальна норма, а проти норм вони звикли бунтувати.

Стрілець

Стрільці люблять пригоди та подорожі, вони не можуть всидіти на одному місці. Шлюб не влаштовує їх з різних причин – і небажання належати комусь це лише одна з них. Уродженці знаку воліють досліджувати світ, а не занурюватись у сімейну рутину. Вони впевнені, що шлюб завадить реалізації їхніх планів.

Близнюки

Авантюрні Близнюки дуже комунікабельні та цікаві. Їм завжди потрібно відчувати щось нове, адже вони хочуть відкрити світ. Уродженці знаку впевнені, що шлюб не принесе нічого доброго, а заважатиме їм у їхніх бажаннях. Саме тому вони не поспішають оформити стосунки, що може стати проблемою для їхньої другої половинки. До того ж Близнюки дуже мінливі та схильні до зрад.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.