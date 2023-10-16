Названо знаки зодіаку, які найбільш схильні до стресу: вони постійно нервові

Деякі люди дуже емоційно ставляться до будь-яких подій у житті та болісно реагують на критику. Вони найбільше схильні до стресу, що може обернутися навіть проблемами зі здоров'ям. Читайте, хто потрапив до списку.

Близнюки

Близнюки дуже схильні до стресу і довго переживають будь-яку ситуацію. У результаті вони стають нервовими та діють хаотично. Коли уродженці знаку нервують, то можуть бути агресивними.

Овен

Овен швидко сердиться і так само швидко справляється з цим. Стресові ситуації паралізують його, але тільки спочатку. Уродженці знаку швидко мотивують себе і перетворюють стрес на дію.

Лев

Леви покладають великі надії на себе. Це призводить до стресових ситуацій. Вони не часто "вибухають", але коли влаштовують скандал, це всі запам'ятають надовго.

Діва

Діви невпевнені собі, хоча в них немає для цього причин. Вони часто відчувають стрес, тому що встановлюють для себе надто високу планку.

Рак

Раки люблять тишу та спокій. Уродженці знаку стають дуже напруженими у конфліктних ситуаціях. Вони переживають це дуже довго.

Козеріг

Козероги вважають за краще жити в тіні, але це не означає, що їм вдасться уникнути стресових ситуацій. Вони почуваються некомфортно за будь-яких труднощів, що їх ще більше дратує.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.