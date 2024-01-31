Названо знаки зодіаку, які люблять усе драматизувати: вони грають свою 'роль'

Деякі знаки зодіаку – справжні любителі драми, оскільки все перебільшують, щоб бути у центрі уваги. За словами астрологів, йдеться про Левів, Близнят та Риб.

Лев

Лев любить похвалу і прагне отримати групу шанувальників. Уродженці знаку – відмінні промовці, але іноді вони спотворюють факти та додають драматизму в історії. Вони можуть маніпулювати фактами, тиснути на жалість або навіть брехати, щоб отримати бажаний ефект.

Близнята

Близнята – повітряний знак зодіаку, тому вони легкі на підйом, оптимістичні, але мінливі. Вони можуть сміятися, а за хвилину раптом образитися на одне сказане слово, розплакатися, а потім цілими днями не розмовляти з тим, хто їх образив. Драматизм ситуації Близнята намагатимуться підкреслити, щоб бути в центрі уваги.

Риби

Риби вважаються надзвичайно емоційним та плаксивим знаком зодіаку – у них легко викликати сльози на очах. Уродженці знаку можуть ридати через якусь дрібницю, але що ще гірше, вони будуть нескінченно зациклюватися на образі і повертатися до важких емоцій.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.