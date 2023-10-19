Названо знаки зодіаку, які люблять самотність: вони найбільші інтроверти

Ментальна енергія, що спонукає людину діяти, визначає хто з нас інтроверт, а хто екстраверт. Перших часто ототожнюють із сором'язливими людьми, що несправедливо, оскільки їхнє рішення залишатися осторонь обумовлено не страхом соціальної оцінки, а небажанням піддаватися соціальній стимуляції.

На думку астрологів, велике значення у цьому випадку має наша дата народження. Кожному знаку зодіаку надано індивідуальні відмінні риси, які можна згрупувати за певними подібностями. Найінтровертованіші знаки зодіаку не відчувають необхідності шукати контакту з іншими людьми і воліють проводити час у власній компанії, їм потрібен відпочинок та спокій.

Телець

Люди цього знаку зодіаку цінують спокій та рутину. Їм подобається, коли їх дні передбачувані – Тельці уникають місць із великою кількістю людей. Це надзвичайно чутливі люди, які бачать красу у найпростіших речах. Їм ідеально підійде розуміючий, балакучий партнер, готовий проводити вечори разом за читанням улюбленої книги або переглядом серіалу.

Діва

Діви мають надійну групу друзів і не потребують постійних та свіжих контактів у вигляді натовпів, вечірок чи командних ігор. Міська метушня не для них. Люди цього знаку зодіаку чудові слухачі. Вони неохоче говорять про себе. А ще Діви сором'язливі та замкнуті, у найбільшій безпеці почуваються серед своїх близьких.

Рак

Раки люблять проводити час на самоті. Для відпочинку їм потрібні тиша та спокій. Спілкування не є їхнім улюбленим заняттям. Людям цього знаку зодіаку властива велика чутливість та дуже уважне спостереження за своїм оточенням. Раки загадкові та замкнуті. Вони виявляють свою справжню натуру лише серед людей, яким довіряють.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.