Названо знаки зодіаку, які найчастіше вплутуються в токсичні стосунки

Деякі люди вступають у токсичні стосунки, в яких відсутня любов, і намагаються зберегти їх з усіх сил. Вони бояться залишитись одні і не хочуть нікого підводити. Звідки у них слабкість? Ними рухає страх? Астрологи стверджують, що все пов'язано із знаком зодіаку.

Терези

Терези люблять перебувати у стосунках, кохання врівноважує їх. У парі вони здатні витерпіти більше неприємностей, ніж середньостатистична людина. На жаль, через це вони потрапляють у токсичні ситуації.

Уродженці знаку вважають за краще миритися з усіма вчинками другої половинки, у залежність від якої вони потрапили. У них зникає бажання робити щось самостійно. Терези емоційно відключаються і чекають, поки доля чарівним чином вирішить проблему.

Рак

Кохання та сім'я – найважливіше у житті Рака. Цей знак зодіаку не має наміру ставити під загрозу щастя своїх дітей. Він прагне знаходити хороше в людях та їхніх стосунках і потребує стабільного сімейного життя. Рак хоче, щоб усі були щасливі і щоб у домі завжди панував мир. Однак таким чином він потрапляє у пастку і відмовляється від свого щастя та бажань заради інших.

Діва

Діва постійно намагається виправити партнера і налагодити стосунки, навіть якщо тим давно прийшов кінець. Уродженці знаку проаналізують кожен конфлікт і підуть на парну терапію зі своїм партнером, зробивши все можливе, щоб повернути іскру, що колись горіла. Зміни приголомшують уродженців знаку, тому вони зберігають навіть токсичні стосунки, аби бути в парі.

Риби

Риби надзвичайно емпатичні. Вони не хочуть зачепити чиїсь почуття, особливо коли справа стосується їхньої другої половинки. Вони ігнорують той факт, що у стосунках немає пристрасті. Риби перенаправлять своє кохання на зовнішні проєкти, наприклад, на мистецтво.

Уродженці знаку вважають за краще витати в хмарах і накопичують свою енергію для справ, які приносять їм задоволення. Вони найщасливіше живуть у світі уяви. Риби ідеалізуватимуть своє партнерство, дивлячись на нього через рожеві окуляри. Вони намагаються будь-що зберегти хороший настрій, незважаючи на те, що занурюються в токсичні стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.