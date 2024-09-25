Названо знаки зодіаку, які найчастіше розбивають серця партнерам

Деякі люди частіше за інших розбивають серця своїм партнерам – і причин може бути безліч. За словами астрологів, йдеться про Овнів, Близнюків, Стрільців і Скорпіонів. Читайте детальніше!

Овен

Незважаючи на те, що Овни ревниві і важко прощають зради, вони можуть паралельно зі своїм партнером зустрічатися з кимось іншим. Уродженцям знаку швидко стає нудно у стосунках – їм хочеться пригод та романтики.

Овнами керує Марс, планета сексуальності, агресії та дії. Уродженці знаку швидко закохуються і так само швидко відчувають, що кохання пройшло. Якщо ви у стосунках з Овнами, важливо не допустити рутини. Постійно вносьте у своє життя щось нове та інтригуюче.

Близнюки

Близнюкам потрібні зміни, незалежність та свобода. Найчастіше складно зрозуміти, на якій стадії стосунків ви перебуваєте з уродженцями знаку. Вони в один момент можуть оточити партнера увагою, а в інший – зовсім про нього забути.

Більше того, Близнюки можуть навіть зустрічатися з кількома партнерами одночасно і не вважати це зрадою. Уродженці знаку всьому знайдуть пояснення. Також вони можуть зникнути в одну мить без жодних пояснень.

Стрілець

Стрілець - наймінливіший і найбільш нестабільний вогненний знак. Такі люди вкрай авантюрні, волелюбні та не терплять навіть найменшої рутини. Вони були б готові щодня міняти квартиру, район, роботу, країну, звички, переконання, життєві цінності та зовнішній вигляд.

Найімовірніше Стрільці виберуть стабільного партнера, але від пошуку пригод на стороні це їх не зупинить. Єдиний випадок, коли Стрілець не зраджуватиме партнерові, – якщо той ще більш непередбачувана людина, ніж він.

Скорпіон

Скорпіони цінують романтику, душевну близькість та вірні стосунки з партнером, якщо це для них справді важливо. Але іноді уродженці знаку не можуть упоратися зі своїм природним прагненням до експериментів у ліжку. Якщо партнер не готовий піти на найсміливіші кроки в сексі, то Скорпіон почне зраджувати.

Іноді Скорпіонів мотивує обман із помсти. Незважаючи на зовнішню броню, уродженців знаку дуже легко образити будь-яким словом чи дією. Скорпіони ніколи не покажуть своїх сліз, але будьте певні – готують помсту. Скривджені Скорпіони можуть бути жорстокими та мстивими, їм важливо бачити страждання колишнього коханого після розлучення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.