Названо знаки зодіаку, які найчастіше розлучаються: ось у чому причина

Деякі люди непостійні у своїх почуттях, більше того – їм важко тривалий час перебуває у стосунках з однією людиною. За словами астрологів, розлучаються частіше за інших Близнюки, Овни, Леви, Стрільці, Водолії, Козороги та Терези.

Близнюки

Комунікабельні Близнюки, відомі своєю двоїстою природою, мають труднощі з прийняттям рішень. Їхні постійно мінливі інтереси та потреба в розумовій стимуляції можуть спонукати їх шукати нові враження на стороні

Овен

Пристрасні Овни дуже імпульсивні і мають велику потребу у незалежності. Це заважає їм підтримувати гармонію у шлюбі. Однак, коли уродженці знаку зможуть приборкати свої бажання та взяти до уваги почуття партнера, створять міцний та тривалий зв'язок.

Лев

Харизматичні Леви шукають уваги та захоплення з боку оточуючих, що призводить до потенційних конфліктів у шлюбі. Їхня постійна потреба в тому, щоб їх цінували, може затьмарити потреби партнера, викликаючи напругу. Крім того, Леви і самі можуть вдатися до зради.

Стрілець

Волелюбні Стрільці відомі своєю пристрастю до пригод, тому у них виникають труднощі з підтримкою довгострокових стосунків. Однак коли вони йдуть на компроміс і цінують стабільність, яку пропонує шлюб, можуть побудувати міцні і тривалі стосунки.

Водолій

Незалежні Водолії можуть ставити свої особисті цілі та ідеали вище за потреби партнера, що викликає напруженість у шлюбі. Якщо уродженці знаку навчаться співчуття і цінуватимуть емоційний зв'язок із партнером, можуть створити глибокий зв'язок.

Козоріг

Амбітні Козороги сконцентровані на своїй кар'єрі, через що іноді вони можуть приділяти занадто мало часу та енергії партнеру. Їхня відданість роботі часто заважає побудувати щасливий шлюб. Однак, коли Козороги почнуть приділяти час коханій людині, вони зможуть створити стабільні стосунки, сповнені любові.

Терези

Терези хочуть гармонії та балансу у своєму житті, але їм може бути важко приймати рішення. Це призводить до проблем та конфліктів у шлюбі. Однак, коли вони попрацюють над спілкуванням та навчаться точно визначати свої потреби, зможуть побудувати гармонійний шлюб.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.