Названо знаки зодіаку, обрані Всесвітом: у них є особливий дар

Кожен знак зодіаку є унікальним і має свої секрети, але лише трьом щасливчикам пощастило з кольором аури. За словами астрологів, представники повітряної стихії – Терези, Водолії та Близнюки – обдаровані особливим талантом.

Їхня аура, яка визначається як невидиме енергетичне поле, має кришталевий колір. Такі люди дуже щедрі, дбайливі та чуйні, вони часто є миротворцями та дипломатами, оточені безліччю друзів і легко заводять нові знайомства.

Астрологи стверджують, що Терези, Водолії та Близнюки – це люди, які прийшли у світ, щоб змінити нинішнє життя на нашій планеті. Вони з дитинства мають унікальні характеристики, можуть мати надможливості і буквально читати думки інших людей.

Головною особливістю уродженців цих знаків є "магнетизм", що дозволяє "притягувати" до себе людей. Терези, Водолії та Близнюки легко домагаються великих успіхів у житті і стають знаменитими, але тільки якщо самі цього захочуть.

Сильна інтуїція дозволяє представникам повітряної стихії уникнути багатьох неприємностей. Про них часто кажуть, що вони народилися в сорочці. Відрізняються Терези, Водолії та Близнюки також новаторським поглядом на світ, тому можуть робити дивовижні відкриття чи винаходи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.