Названо знаки зодіаку, найбільш схильні до зрад: вони не можуть встояти перед спокусами

Деякі знаки зодіаку можуть бути більше схильні до зради, ніж інші, але в будь-яких правилах є винятки. За словами астрологів, невірними можуть бути Близнюки, Овни та Стрільці.

Близнюки

Знак зодіаку, який найчастіше зраджує у стосунках – Близнюки. Вони майстри маскування, і їм все легко сходить із рук. Більше того, вони люблять експериментувати, тому можуть шукати різноманітності у житті. Близнюки також дуже незалежні і прагнуть свободи, що може збільшити ризик збитися зі шляху.

Овен

Овен – пристрасний знак, керований сильними емоціями та імпульсами, які можуть призвести до безрозсудної поведінки. Уродженці знаку також відомі своїм запальним темпераментом та незалежністю. Вони можуть зраджувати, щоб впоратися зі нудьгою або тривогою у стосунках.

Стрілець

Стрільці – волелюбні шукачі пригод, які прагнуть змін, тому в них може виникнути спокуса зрадити, якщо стосунки починають здаватися надто рутинними. Вони люблять фліртувати та заводити нових друзів, а також можуть бути безвідповідальними у своїх рішеннях, що підвищує ймовірність здійснення імпульсивних дій, у тому числі зради.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.