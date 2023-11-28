Названо знаки зодіаку, яких у грудні торкнеться рука ангела: на них чекає справжнє щастя

Грудень 2023 року буде дуже сприятливим періодом для трьох уродженців зодіакального кола, яких торкнеться рука ангела. Удача супроводжуватиме їх у всьому, стверджують астрологи. У списку щасливчиків Діви, Скорпіони та Козероги. Ось що на них чекає!

Діва

Доля посміхнеться Дівам у момент, коли вони цього найменше чекають. У середині місяця уродженці знаку зустрінуть людину, слова якої змусять їх знову віднайти віру у краще майбутнє. Більше того, самотні будуть зачаровані кимось із магнетичним поглядом, їхнє серце заб'ється швидше. Завдяки турботі ангелів, кінець місяця обіцяє бути фантастичним – всі мрії Дів здійсняться.

Скорпіон

Скорпіони вступлять у грудень із великою запопадливістю та амбіціями. У них буде враження, що немає нічого неможливого – і вони царі життя. Проте хтось вкаже їм місце – і це буде особливий знак, який збереже уродженців знаку від бід. Вони отримають урок, і вже незабаром матимуть дуже вигідну пропозицію: зірки обіцяють їм зростання доходів. Також Скорпіони знайдуть щастя в особистому житті та душевний спокій.

Козеріг

На грудень Козероги покладають серйозні надії, адже він стане вишнею на торті та кульмінацією роботи всього року. Хоч уродженці знаку і трохи нервуватимуть, незабаром знайдуть внутрішню гармонію. Завдяки ангелам Козероги зроблять крок до мрії. Фінансові рішення, які вони ухвалять, принесуть велику вигоду, але це не станеться відразу. Зрештою кінець року стане чудовою кульмінацією професійної діяльності.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.