Названо знаки зодіаку, які досконало володіють 'мистецтвом' маніпуляції

Деякі люди частіше, ніж інші, вдаються до маніпуляцій, щоб досягти бажаного. За словами астрологів, досконало володіють цим мистецтвом Овни, Близнюки, Раки та Риби. Читайте детальніше!

Овен

Овни мають досить неприємну рису характеру. Уродженці знаку вважають, що якщо їм погано, отже, всі довкола автоматично мають стати нещасними. Овни часом самі вигадують проблеми та псують настрій своїм близьким/колегам. Вони вміють перекласти провину інших.

Близнюки

Близнюки люблять попліткувати і іноді дозволяють собі обговорювати за спиною навіть найближчих людей. Їм властива деяка непослідовність у своїх симпатіях та антипатіях. Щоб приховати цей факт, вони плетуть витончені інтриги. Зрештою, всі учасники не розуміють, хто насправді винен у тому, що трапилося. Секретна зброя маніпуляції Близнюків – їхній інтелект, а також мила гострота.

Рак

Раки надмірно емоційні і не завжди впевнені у собі. Вони хочуть, щоб їх любили, але водночас не можуть позбутися зайвої підозрілості. Заплутавшись у своєму внутрішньому світі, уродженці знаку забувають, як правильно висловлювати свої емоції. Щоб упоратися з такою ситуацією, вони починають відчайдушно маніпулювати навіть найближчими людьми.

Риби

Риби чутливі та співчутливі. Однак було б великою помилкою думати про них як про невинних осіб. Вони одні з найдосконаліших маніпуляторів у всьому зодіаку. Риби ніколи не зізнаються, що припустилися помилки або в чомусь винні. Тільки коли чіткі аргументи дозволять їх викрити на брехні, вони неохоче визнають свою неправоту.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.