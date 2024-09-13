Названо жінок за знаком зодіаку, яким найважче вийти заміж

Деяким жінкам складніше, ніж іншим, знайти другу половинку та здобути щастя в коханні. Астрологи стверджують, що справа у знаку зодіаку! Найбільше проблем виникає у Тельців, Терезів, Козорогів та Риб. Читайте детальніше!

Телець

Жінки-Тельці не люблять проводити час у нічних клубах і на галасливих тусовках – вони віддають перевагу тихому вечору вдома з кіно або книгою в руках. Тому уродженки знаку здаються нудними чоловікам, які прагнуть пригод та розваг. Тельцям варто звернути увагу на чоловіків Левів – з ними найбільші шанси збудувати гармонійні стосунки.

Терези

Розумні та розважливі, жінки-Терези наділені природною чарівністю, що приваблює представників протилежної статі. Вони товариські і часто перебувають у центрі уваги. Однак цим якостям протистоїть нерішучість Терезів, яка часто підриває їхні стосунки. Вічні коливання жінок цього знаку зодіаку дратують їхніх партнерів. Стосункам з народженими під цим знаком часто не вистачає безпосередності та прямоти, тому навіть побутові питання призводять до нестерпно довгих дискусій.

Козоріг

Для жінок-Козорогів самореалізація та кар'єра завжди знаходяться на першому місці, хоча їм теж хочеться ніжності та турботи. Багато чоловіків бояться ритму цих рішучих жінок та їхнього бажання повністю контролювати своє життя. Для Козерога хорошим компаньйоном може стати Стрілець, який дуже цінує свободу та пригоди.

Риби

Загадкові Риби швидко привертають увагу різних чоловіків своєю яскравою зовнішністю і привабливою поведінкою. Щоправда, стабільні стосунки заважають їм сформувати образ свого "ідеального чоловіка", що змушує відмовитися від романтичних стосунків і постійно чекати на "принца на білому коні". Вони мають найбільші шанси побудувати стосунки з уважними Скорпіонами чи Рибами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.