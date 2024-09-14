Названо жінок за знаком зодіаку, які стають дружинами багатіїв

Астрологи назвали два знаки зодіаку серед жінок, які найчастіше стають дружинами мільйонерів. Читайте, хто у списку та в чому секрет!

Лев

Жінки-Леви завжди чудово виглядають, мають неймовірну харизму і гострий розум, що робить їх дуже привабливими в очах чоловіків. Вони знають собі ціну, люблять все красиве, дороге, яскраве. Ці жінки думають, що їхні гроші належать їм самим, а гроші чоловіків діляться на пару.

Тому вони шукатимуть як чоловіка того, хто зможе задовольнити всі їхні потреби. Натомість вони готові радувати коханого чоловіка та робити його щасливим. Перед жінками-Левами дуже важко встояти.

Скорпіон

Скорпіони – хитрі жінки із великими маніпулятивними здібностями. Вони можуть привернути увагу будь-якого чоловіка, якщо вважають, що він того вартий. Жінки-Скорпіони хочуть мати поряд із собою справжнього короля, який зробить їх дуже щасливими.

Але для цих жінок дуже важлива не тільки увага, турбота та любов, а й матеріальне становище чоловіка. Багатих чоловіків приваблює їхня пристрасна натура, жага до життя і пригод. Бути з жінкою-Скорпіоном — те саме, що йти мінним полем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.