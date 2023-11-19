Названо три знаки зодіаку, які є вічними нитиками: вони завжди на все скаржаться

Деякі люди скаржаться на життя без особливої причини і роблять це постійно. Астрологи вважають, що під цими трьома знаками зодіаку народжуються найбільші нитики. Читайте, хто у списку!

Риби

Хоча представники цього знаку мають багато хороших рис характеру, є й такі, які навіть дуже дратують. І одна із них – вічні скарги. Причина цього проста – вони не завжди здатні контролювати свої емоції. Іноді якась дрібниця може "розхитати" Риб, але замість того, щоб проаналізувати її в головы, Риби обов'язково всім про це розкажуть. Причому таким тоном, ніби настав кінець світу.

Овен

Сюрприз, правда? Так, Овни дуже впевнені у собі і не позбавлені енергії. Однак їх темпераментний характер часто випробуває їх нервову систему, тому іноді трапляється, що їм стає шкода себе. І тоді вони піддаються емоціям. Овни можуть навіть плакати через дрібниці. А потім скаржитися від щирого серця. Чим темпераментніший Овен, тим частіше він ниє.

Стрілець

Ці люди не бояться публічно розкривати свої почуття та емоції, і, правду кажучи, їм все одно, що про них думають інші. З цієї трійці саме Стрільці скаржаться практично безперервно і, що найстрашніше, навіть не усвідомлюють цього. Якщо серед ваших знайомих, друзів чи колег є хтось, хто може п'ять хвилин скаржитися на те, що вранці в магазині розкупили свіжоспечені булочки або що у свята йде дощ і тому всі плани зіпсовані, тоді ця людина точно народилася Стрільцем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.