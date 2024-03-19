Названо три знаки зодіаку, які є найгіршими друзями: ось у чому причина

Кожен з нас, напевно, знає таких людей, яким можна зателефонувати навіть серед ночі і вони ніколи не відмовлять у допомозі. Але є й ті, хто не простягне руку допомоги у скрутній ситуації. За словами астрологів, йдеться про Близнят, Скорпіонів та Риб.

Близнята

Близнята починають цінувати дружбу лише тоді, коли її втрачено. Інша помилка цих людей полягає в тому, що вони вважають, що втрачених, а іноді навіть зраджених друзів можна дуже легко повернути. Але ті, хто одного разу пережив зраду Близнят, більше не вірять їхнім обіцянкам. І це правильно, адже уродженці знаку не змінюються.

Скорпіон

Люди, народжені під знаком Скорпіона, зазвичай самотні вовки. Справжніх друзів у них взагалі немає, тому що вони докорінно не розуміють сенсу дружби. Крім того, Скорпіони надто марнославні та зациклені на собі, своїх поглядах та власній правоті – як тільки хтось з ними не згоден, вони викидають цю людину зі свого життя.

Риби

Представники цього знаку зодіаку за вдачею можуть бути дуже щирими та надійними людьми, але не вміють стримувати свої обіцянки. І це дуже великий недолік, який ніяк не робить їх надійними та добрими друзями. Також вони не завжди правдиві – схильні щось приховувати чи навіть брехати, оскільки впевнені, що так буде "простіше", але водночас цією дією вони підривають довіру до себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.