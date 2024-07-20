Названо три знаки зодіаку, які постійно потрапляють у неприємності: вони майстри промахів

Деякі люди буквально притягують до себе неприємності, більше того – через свої промахи змушують усіх, хто їх оточує, почуватися некомфортно. За словами астрологів, схильні до різних невдач Овни, Близнюки та Риби. Читайте детальніше!

Овен

Імпульсивні Овни досить егоїстичні, вони завжди чинять по-своєму та ігнорують ризики. Уродженці знаку – типові скандалісти, відомі своєю схильністю порушувати правила. Вони ставляться до людей як до об'єктів або повністю їх ігнорують. Тим не менш, саме Овни найчастіше накликають на свою голову проблеми через скандали і звичку командувати іншими.

Близнюки

Близнюки – відомі численними невдачами. Уродженці знаку хаотичні, забудькуваті і до болю чесні. Вони живуть у своєму світі і часто ігнорують правила, тому що не бачать сенсу їх застосовувати. Близнюки можуть бездумно прийти на похорон у яскравій сукні або розкритикувати чиюсь дитину, що обернеться скандалом. Вони притягують до себе неприємності на рівному місці.

Риби

Чутливі Риби звертають велику увагу на емоції інших людей. На жаль, навіть якщо вони мають добрі наміри, зазвичай, це закінчується погано. Уродженці знаку схильні "примушувати" людей бути щасливими та міряти їх своїми стандартами. Вони часто потрапляють у пастку шахраїв та маніпуляторів і навіть можуть заманити до неї інших, переконані в тому, що роблять правильно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.