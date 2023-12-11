Названо три знаки зодіаку, які постійно критикують інших: вони бачать одні недоліки

З раннього віку багатьох навчали ніколи не судити про книгу з обкладинки. Однак деякі постійно знайдуть привід, щоб розкритикувати інших, начебто це закладено у їхній ДНК. За словами астрологів, головними критиками за знаком зодіаку є Леви, Діви та Козероги.

Лев

Леви хочуть, щоб їх любили, і прагнуть постійно бути у центрі уваги. Уродженці знаку дивляться на людей зверхньо, адже впевнені, що рівних їм самим довкола немає. Вони дуже амбітні і прагнуть бути кращими, а тому знайдуть безліч приводів розкритикувати оточуючих. Тим більше, якщо це дозволить їм самим постати у більш вигідному світлі.

Діва

Народжені під знаком Діви – перфекціоністи і відомі у зодіаку як одні з найголовніших критиканів. Уродженці знаку дуже розумні та часто схильні засуджувати тих, хто (на перший погляд) менш розумний, ніж вони. Діви бачать вади у всьому і хочуть переробити світ "під себе".

Козеріг

Козерогами управляє Сатурн, що робить їх одними з найсерйозніших і найдисциплінованіших знаків зодіаку. Вони зазвичай дуже стримані. Народжені під цим знаком схильні зводити бар'єри навколо себе та неймовірно вибіркові. Але вони постійно критикують усіх довкола, адже впевнені, що мають на це право.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.