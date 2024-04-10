Названо три знаки зодіаку, які не вміють прощати: образи їх дуже ранять

Деякі люди зовсім не вміють прощати – негатив, спричинений почуттям образи, може не залишати їх роками. Вони пам'ятають усе, що було сказано у суперечці, і можуть помститися тому, хто завдав їм болю. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Скорпіонів та Риб.

Телець

Тельці дуже вперті й ніколи не визнають своїх помилок. Якщо їх образили, вони замикаються і не хочуть нічого чути. Уродженці знаку можуть ображатися роками, навіть якщо причиною сварки стала дрібниця. Особливо болючими для них є питання, здатні зачепити їхнє почуття безпеки. Тельці бояться змін.

Скорпіон

Скорпіони загадкові та пристрасні, але в них надто багато "темних" емоцій. Уродженці знаку схильні бачити негативний бік життя та людей навколо. Вони не прощають помилок нікому, тому часто страждають від самотності. Заслужить їхню довіру – непосильне завдання для багатьох. Емоційна глибина уродженців знаку робить їх замкнутими.

Риби

Риби дуже чутливі та вразливі, одне не так сказане кимось слово здатне похитнути їхню впевненість у собі. Уродженці знаку дуже болісно переживають образи, а схильність до ідеалізації світу стає причиною безлічі душевних травм. Більше того, невміння прощати позначається на їхньому здоров'ї – напруга може спровокувати хвороби.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.