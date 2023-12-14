Названо три знаки зодіаку, які не терплять брехні: для них правда найважливіша

Є люди, які вважають, що брехня буває на благо, і виправдовують свої вчинки. Інші ж навпаки дуже прямолінійні і воліють правду, якою гіркою вона не була б. Читайте, хто не терпить брехні!

Телець

Тельцю огидна брехня. Він вважає за краще говорити і чути навіть неприємну правду, а не жити в незнанні. Уродженці знаку впевнені, що брехня, навіть із добрими намірами, є неповагою та принижує іншу людину. Тому вони не приховують істини навіть від дітей, хоч і розкривають її у відповідній віку формі. Саме за цю рису характеру Тельців поважають оточуючі.

Скорпіон

Скорпіон не бреше, тому що він не вміє брехати, а ще переконаний, що обман – це удар насамперед по собі. Уродженці знаку впевнені, що неправду легко спростувати, а тому не хочуть бути викритими чи висміяними. Близькі Скорпіонів часто просять у них поради та довіряють їм свої найпотаємніші проблеми, оскільки знають, що їх не засудять.

Водолій

Водолій вважає, що брехати іншим – це явна неповага. Тож він не тільки ніколи не відхиляється від істини, а й різко реагує, коли хтось бреше. Уродженці знаку часто займаються громадською діяльністю та стежать за тим, щоб можновладці не порушували права громадян. Вони намагаються допомогти іншим, наскільки можуть. Більше того, коли їм брешуть, Водолії одразу розривають стосунки. Уродженці знаку вважають, що якщо між ними та іншою людиною немає довіри, то це марна трата часу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.