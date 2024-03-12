Названо три знаки зодіаку, які не люблять весну: для них це найгірша пора року

Кожна людина має пору року, яка їй найменше подобається. Незважаючи на те, що більшість з нетерпінням чекає на весну, не всі відчувають до неї великі почуття. За словами астрологів, весну не люблять Діви, Скорпіони та Козороги.

Діва

Діва здається знаком зодіаку, який тільки й чекає на хорошу можливість влаштувати генеральне прибирання на початку весни. Але в глибині душі вона абсолютно байдужа до неї. Це насамперед тому, що Діва ненавидить брати на себе відповідальність. Вона чекає літа – легкого та безтурботного.

Скорпіон

Найкраще Скорпіон почувається десь між осінню та зимою. Весна не викликає в нього теплих почуттів. Він не хоче бути таким, як усі, і помічає безліч недоліків цієї пори року. Сонце для нього надто яскраве, дощ занадто частий, а температура піднімається надто повільно. Скорпіон не любить весну і вважає, що це найгірший час року.

Козоріг

Коли Козоріг думає про весну, він бачить багато справ. Якщо він ще й доглядає сад або ділянку, йому треба виконати гору роботи з прибирання. Це пора року, коли кожен чогось від нього хоче. Козоріг не любить весну і іноді хоче сховатися від неї, повернувшись у безпечну зимову пору. Часті зміни погоди позбавляють його волі до дії.

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