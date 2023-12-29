Названо три знаки зодіаку, які найкраще проведуть новорічну ніч: вони знаються на веселощах

Новий рік – одна з найочікуваніших подій, коли в компанії можна веселитися до ранку. На думку астрологів, найкраще проведуть новорічну ніч троє уродженців зодіакального кола. У списку Овни, Близнюки та Скорпіони.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Люди, народжені під знаком Овна, сповнені енергії та життєлюбства, тому люблять бути у центрі уваги на вечірках та веселитися до світанку. Їм подобається мати навколо себе веселу компанію, з якою вони танцюватимуть до втрати дихання.

Овен хоче розслабитися, слухаючи гучну музику, не оглядаючись на всі боки. У цей момент решта світу перестає мати значення. Уродженців знаку можна назвати тусовщиками, тому, якщо представиться можливість, вони будуть раді відвідати одну з наймодніших новорічних вечірок міста.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ці товариські люди складають чудову компанію на вечірках. Однак, перш ніж показати, на що вони здатні на танцполі, їм завжди є що сказати і поговорити з усіма. Коли вони насититься плітками, настане час шалених веселощів. Для них створені караоке, різні ігри та шалені ідеї, щоб урізноманітнити вечірку.

Гучна музика їх не втомлює, а ноги несуть на танцпол. А коли танці виснажать їхні сили, вони з радістю знайдуть когось, хто складе їм компанію, і ляжуть на диван із напоєм у руці, щоб дати собі час відпочити.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

Це третій знак зодіаку, який привертатиме увагу на новорічній вечірці. Скорпіонам подобаються громадські заходи, особливо ексклюзивні. Вони чудово проведуть час на костюмованій чи тематичній вечірці.

Якщо вони організують вечірку самі, то, напевно, придумають божевільний план, який не придумав би ніхто інший. Імовірно, це буде голосно. Скорпіони люблять вечірки, тому танцюють та веселяться, не дивлячись на годинник. Це королі танцполу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.