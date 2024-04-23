Названо три знаки зодіаку, які легко можуть піти на зраду

Вірність є запорукою міцних стосунків, але деякі знаки зодіаку схильні до зрад. За словами астрологів, діють імпульсивно і не замислюються про почуття інших Стрільці, Близнюки та Скорпіони. Читайте детальніше!

Стрілець

Стрільці люблять пригоди, свободу та нові виклики, у тому числі й у романтичній сфері. Уродженці знаку не поспішають пов'язувати себе шлюбними узами, та й у пориві почуттів схильні до випадкових зв'язків. Вони часто спершу роблять, а потім думають. Стрільці виправдовують себе тим, що зрада – це несерйозно, але цим завдають біль партнерові.

Близнюки

Близнюки відрізняються двуликістю – вони легко можуть спілкуватися з кількома людьми одночасно, не усвідомлюючи своєї провини ні в чому. Уродженці знаку часто зраджують і навіть не приховують цього. Їхні партнери часто розчаровуються, бо Близнюки багато говорять, але мало роблять. Більше того, вони ніколи не стримують своїх обіцянок, особливо якщо вони стосуються вірності.

Скорпіон

Людям, народженим під цим знаком, у житті потрібний великий сексуальний досвід, і вони ніколи не відмовляться від можливості піти наліво. Скорпіони загадкові та пристрасні, вони вимагають від партнера відданості, але самі крутять романи за спиною. Однак якщо Скорпіон подорослішає і знайде людину, з якою у нього виникне чудовий емоційний та інтимний зв'язок, він буде вірний своєму партнерові.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.