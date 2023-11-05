Названо три знаки зодіаку, які часто живуть у токсичних стосунах: вони надто бояться самотності

Не всі стосунки закінчуються як у казці "і жили вони довго та щасливо". Коли союз розпадається, біль може тривати довго. Однак є люди, які настільки бояться залишитися на самоті, що намагаються зберегти навіть невдалі стосунки, які стали токсичними. За словами астрологів, йдеться про Терезів, Скорпіонів та Овнів.

Терези

Терези ніжні за вдачею і сприймають розлучення як велику трагедію у своєму житті. Вони не помічають тривожних сигналів у стосунках, оскільки схильні все ідеалізувати. Терезам може знадобитися багато часу, щоб вирішити, чи варто закінчувати стосунки, навіть якщо вони вже на межі катастрофи. Уродженці знаку ніколи не впевнені у своєму виборі і завжди вагаються у своїх рішеннях. Тому люди цього знаку зодіаку часто живуть у токсичних стосунках.

Скорпіон

Насправді, Скорпіони дуже рідко вступають у токсичні стосунки, проте якщо закохуються, то надовго. Розлучитися з коханою людиною, хоча стосунки емоційно деструктивні, їм не під силу, адже доведеться визнати свою неправоту. І це другий камінь спотикання, адже представникам цього знаку нелегко визнавати свої помилки.

Овен

Незважаючи на те, що Овни дуже прагматичні, вони часто можуть потрапити в непрості стосунки з токсичним партнером. Хоча уродженці знаку раціонально розуміють, що це може виявитися болючим досвідом, цей вогненний знак настільки впертий, що не готовий визнати чи прийняти це. У таких випадках Овни дивляться на те, що відбувається через "рожеві окуляри", оскільки впевнені, що бути у стосунках, хоч би якими вони були, краще, ніж бути без них.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.