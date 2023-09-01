Названо три найжадібніші знаки зодіаку: гроші для них важливіші за людей

Є люди, для яких благополуччя інших понад усе. Однак є й ті, хто ставить гроші на перше місце. За словами астрологів, Овни, Леви та Стрільці надто турбуються про матеріальний бік життя, через що їх вважають жадібними.

Овен

Овен – матеріаліст. Для нього фінансові блага завжди будуть найголовнішим у житті – він не буде звертати увагу на почуття інших, якщо тільки зможе чогось досягти. Овен пояснює це собі тим, що тільки завдяки грошам він здатний досягти всього, чого хоче, і здійснити мрії, але, на жаль, часто забуває про близьких.

Лев

Лев – знак зодіаку, який прагне постійно бути у центрі уваги. Він любить сяяти і оточувати себе дорогими речами. Лев здатний здобути славу і багатство навіть за рахунок інших людей, і від цього часто страждають його родичі.

Стрілець

Стрілець – справжній позер. Йому подобається, щоб навколо нього були красиві та дорогі речі, якими він зможе похвалитися на весь світ. Брендовий одяг, дорогі автомобілі, прикраси та косметика, а також парфумерія – це те, що йому потрібне. Він не дружитиме з бідними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.