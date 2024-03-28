Названо три 'вибухонебезпечні' знаки зодіаку: знаходяться під постійним 'тиском'

Деякі люди мають вибуховий характер, через що їх багато хто вважає злими. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Найзлішими вважають Овнів, Тельців та Близнюків.

Овен

Перший знак зодіаку Овен управляється планетою Марс і належить елементу Вогню. Ці характеристики роблять його дуже енергійним, пристрасним та рішучим у своїх діях. Однак ця ж енергія може виявлятися у вигляді нетерпіння та імпульсивності, що часто змушує Овна виражати свій гнів раптовим та вибуховим способом.

Овен схильний розглядати кожен аспект свого життя як змагання чи виклик, який треба подолати. Таке ставлення може бути корисним з погляду мотивації та амбіцій, але воно також може призвести до сильного внутрішнього тиску та розчарування, коли справи йдуть не так, як планувалося. Гнів Овна часто пов'язаний з його гарячим бажанням досягти успіху та небажанням прийняти невдачу.

Телець

Другий знак зодіаку, Телець, управляється Венерою та належить до стихії Землі. Він відомий своїм терпінням, стабільністю та практичним характером. Однак, коли справа доходить до гніву, Телець може бути надзвичайно впертим та уразливим. На відміну від Овна, гнів Тельця не виникає імпульсивно, а є результатом поступового накопичення напруги та розчарувань.

Телець – знак, який ненавидить сюрпризи та несподівані зміни. Його стабільний та передбачуваний характер змушує його боятися будь-яких несподіванок, які він вважає загрозою своєму комфорту та безпеці. Цей опір змінам може стати джерелом його гніву.

Близнюки

Третій астрологічний знак, Близнюки, управляється Меркурієм і належить елементу Повітря. Уродженці знаку відомі своїм гострим інтелектом, ненаситною цікавістю та швидкою адаптацією. Однак двоїстість, властива цьому знаку, може виявлятися у вигляді непередбачуваних перепадів настрою та гніву.

Близнюки – дуже товариські особи, яким подобається висловлювати свої думки та емоції іншим. Однак, коли їхня потреба в самовираженні обмежена або їм не вдається донести свою точку зору, Близнюки можуть відчувати сильне розчарування, що переростає в гнів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.