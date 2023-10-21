Названо три найбільш замкнуті знаки зодіаку: вони дуже стримані у прояві своїх почуттів

Зізнатися у почуттях – непросте завдання для багатьох людей. Деякі можуть плакати за зачиненими дверима, інші розповідають про свої переживання усьому будинку. Як і в інших аспектах життя, емоційна відкритість чи закритість залежить від знаку зодіаку. За словами астрологів, найбіьш закритими є Діви, Близнюки та Козероги.

Діви рідко проявляють свої почуття. Вони тримають дистанцію навіть із найближчими людьми.

Діви знаходяться на вершині списку, коли справа доходить до відстороненості, проте це не означає, що вони не вміють кохати. Уродженці знаку можуть здаватися холодними і відстороненими, їм складно відкритися комусь і показати свої слабкості, але все ж таки вони зазвичай залишаються вірними другій половинці. Діви не готові надмірно виявляти свої почуття.

Близнюки приховують свої справжні почуття під маскою гумору. Так вони захищаються від травм

Якщо ви коли-небудь побачите людину, яка іронічно жартує щодо своїх почуттів і прикриває їх сарказмом, велика ймовірність, що це Близнюки. Вони ненавидять, коли хтось висміює їх або грає їх емоціями. Уроженці знаку бояться бути відкинутими, тому приховують свої справжні почуття. Це, у свою чергу, робить їх емоційно відстороненими.

Козероги люблять проводити час у своїй компанії. Їм ніхто не потрібний

Козероги щасливі, особливо коли вони самі. Тому вони здаються емоційно недоступними своїм партнерам. Вони люблять проводити час на самоті і не потребують будь-кого, через що їх партнер почувається відстороненим. Однак усе пов'язане з їхніми потребами та особливостями характеру.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.