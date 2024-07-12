Названо три найщасливіші знаки зодіаку: астрологи розкрили їх секрет

Хоча поняття щастя може змінюватись від людини до людини, в астрології є три уродженці зодіакального кола, які буквально випромінюють позитив. Йдеться про Стрільців, Левів і Терезів. Читайте детальніше!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці відомі своєю любов'ю до пригод та оптимістичним підходом до життя. Уродженці знаку знаходяться під керуванням Юпітера, планети розширення та удачі, тому схильні бачити склянку наполовину повною. Вони цінують свою свободу та завжди шукають нових пригод. Їхнє бажання досліджувати світ і пізнавати щось нове забезпечує їм постійний потік захоплюючих вражень.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, керовані Сонцем, випромінюють упевненість у собі та харизму. Уродженцям знаку подобається бути в центрі уваги –вони мають вроджену здатність привертати до себе людей. Леви, як правило, мають високу самооцінку та тверду впевненість у своїх силах, їх харизма та ентузіазм заразливі, що допомагає їм встановлювати позитивні та значущі стосунки.

Впевненість та харизма Левів дозволяють їм насолоджуватися життям повною мірою. Їх щедрий характер і любов до визнання дають їм безліч можливостей відчути радість та особисте задоволення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези, якими керує Венера, планета любові та краси, цінують мир, гармонію та стосунки. Уродженці знаку шукають баланс у всіх аспектах свого життя, що допомагає їм зберігати врівноваженість та безтурботність. Вони мають природний талант вирішувати конфлікти та створювати гармонійне середовище.

Терези насолоджуються прекрасними речами в житті, від мистецтва до природи, що забезпечує їм постійне джерело задоволення. Їм подобається бути в оточенні друзів та сім'ї, що допомагає їм почуватися коханими. Пошук Терезами балансу та гармонії в житті дає їм міцну основу для щастя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.