Названо найзліші знаки зодіаку: у них 'чорна душа'

Деякі люди дуже жорстокі та мстиві – оточуючі вважають їх злими і намагаються триматися подалі. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Так, "чорна душа" у Тельців, Близнюків і Скорпіонів.

Телець

Багато хто, ймовірно, буде здивований, побачивши в цьому списку Тельця, але насправді у нього дуже "чорна душа". Уродженці знаку здатні нагромаджувати негатив, який потім виплеснуть на того, хто першим потрапить під руку. Вони дуже мстиві і не забувають образ. Ще більше загострюютть ситуацію їхня ревнощі та й спроби контролювати інших людей (особливо близьких).

Близнюки

У душі Близнюків також багато пітьми. Ці люди часто ходять тонким льодом – між світлом і темрявою, позитивом і негативом. У уродженців знаку дві обличчя – ніколи не знаєш, чого від них чекати. Але у будь-якому разі, Близнюки вміло маніпулюють оточуючими заради своєї вигоди.

Скорпіон

Скорпіон – харизматична, зовні приваблива, але в глибині душі абсолютно "чорна" людина. Жоден промінь світла не проникає в цю темряву – уродженці знаку вбачають у всьому негатив і не підпускають до себе нікого. Скорпіони скрізь бачать ворогів та завдають біль іншим, щоб захистити себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.