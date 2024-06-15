Названо найбільш владних чоловіків за знаком зодіаку
Деякі чоловіки прагнуть повного контролю над своєю партнеркою. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Йдеться про Скорпіонів, Козорогів та Левів.
Скорпіон
Загадкові чоловіки-Скорпіони – майстри маніпуляцій, які не довіряють нікому. Уродженці знаку справді вважають, що вірність та контроль — дві сторони однієї медалі. На жаль, прагнення контролю іноді може переходити всі межі. Такий чоловік постійно вимагатиме доказів вірності. Йому важливо знати всі кроки обраниці.
Козоріг
Козороги звикли командувати як у роботі, так і у стосунках. Такий чоловік впевнений, що краще за вас знає, як будувати спільні плани та ділити фінанси. Контроль – не характеристика для Козорога, це важлива потреба. Уродженці знаку вірять, що завдяки своєму прагматичному підходу та невтомній дисципліні зможуть створити ідеальне життя.
Лев
Леви в особистому житті, як і в професії, прагнуть стати центром всесвіту. Такий чоловік контролює кожен крок партнерки. У стосунках Лев виступає у ролі режисера, де його обраниця завжди другорядний персонаж. Він чекає від своєї партнерки не тільки безумовного кохання та захоплення, а й повного підпорядкування його сценаріям.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.