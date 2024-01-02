Названо найвибагливіших жінок за знаком зодіаку: таких лише чотири

Деякі жінки відрізняються особливою вимогливістю та ставлять високу планку як собі, так і оточуючим. Астрологи стверджують, що це пов'язано із знаком зодіаку. Йдеться про Левів, Скорпіонів, Тельців, Козорогів.

Лев

Жінки-Леви хочуть безмежної уваги. Перебуваючи у стосунках із уродженками знаку, чоловікам слід бути готовими, що їм доведеться оточити обраниць турботою, але нічого не отримувати натомість. Леви вимагатимуть подарунків та компліментів, але самі досить холодні та зарозумілі.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони відомі своєю пристрасною та інтенсивною натурою. Вони очікують від своїх партнерів абсолютної відданості та довіри. Перебуваючи у стосунках із жінкою-Скорпіоном, слід бути готовим до безлічі душевних розмов і сліз, але варто пам'ятати, що їхня любов – одна з найсильніших.

Телець

Жінки, народжені під знаком Тельця, вимогливі, оскільки шукають постійного комфорту та безпеки. У їхніх обранців має бути стабільна робота, гарний костюм та холодильник, повний смачної їжі. Але це ще не все – уродженці знаку вимагатимуть постійної уваги та турботи.

Козеріг

Жінки-Козероги практичні та амбітні та очікують того ж від своїх партнерів. У стосунках з жінкою-Козерогом ви повинні бути готові до безлічі цілей та планів, а також до спільних успіхів та досягнень. Розслаблятися вам не вдасться, адже Козерог завжди має нову мету.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.