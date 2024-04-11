Названо найвибагливіші у коханні знаки зодіаку: з ними може бути непросто

Кожна людина має свої критерії при виборі партнера. Якщо одним важливіше за все спільні інтереси та "притяжіння", то інші враховують безліч факторів при побудові стосунків. За словами астрологів, найвибагливішими є Леви, Діви, Терези, Скорпіони та Козороги.

Лев

Леви дуже харизматичні та цілеспрямовані, вони хочуть бути весь час у центрі уваги. Уродженці знаку шукають партнера, який стане гідним "доповненням" для них, а також захоплюватиметься їхніми досягненнями. Леви прагнуть бути центром світу для свого обранця чи обраниці. Якщо це не так – розірвуть стосунки.

Діва

Діви є справжніми перфекціоністами, які хочуть досконалості у всьому. Їм потрібен партнер, який має такі ж цілі і який поділяє їх цінності. Тільки це стане запорукою міцних та довгострокових стосунків.

Терези

Терези – творчі та романтичні, вони шукають балансу у всьому, і це зачіпає любовні стосунки. Їхній партнер повинен ставитися до творчості так само, як вони, бути чуйним і розуміючим, інакше уродженці знаку мовчки страждатимуть, а потім втечуть у нікуди.

Скорпіон

Для Скорпіонів важливий глибокий емоційний та духовний зв'язок з партнером. Вони шукають людину, яка б розуміла їх з півслова, була пристрасною та енергійною. Уродженці знаку можуть відкритися тільки перед тим, хто заслужить їхню довіру, а це непросте завдання, яке потребує багато часу.

Козоріг

Козороги найбільше цінують у житті стабільність – їм потрібна людина, в якій вони будуть впевнені так само, як у собі. Уродженці знаку не дуже емоційні, і в побудові стосунків частіше покладаються на розум, ніж серце. Холодний розрахунок часто стає причиною того, що вони залишаються самотніми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.