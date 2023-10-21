Названо найтоксичніші знаки зодіаку: з ними буде дуже важко

Деякі люди не помічають, що сказали чи зробили щось не так. Якщо ви спробуєте викрити їх у нечесності, їм це завжди зійде з рук, а потім вони зуміють переконати вас, що це ваша вина. Ці знаки зодіаку схильні до токсичної поведінки, тож будьте обережні! Астрологи стверджують, що йдеться про Овнів, Близнюків та Козерогів!

Уродженці цих знаків славляться своїм непростим характером. Вони дуже амбітні, вперті і непохитні. Вони не можуть визнати свою неправоту, тому продовжуватимуть заперечувати все, поки фактично не заплутають усіх довкола себе. Вони мають сильну волю, яку намагаються нав'язати іншим, і запальний темперамент.

Овен

Овен – часто дуже вибухова, навіть агресивна людина, якій складно тримати в собі свої думки та емоції – з неї все ллється, іноді в дуже різких словах. Однак це не єдина причина, чому Овен – токсична людина. Представники цього знаку не беруть до уваги почуття та емоції інших людей, а просто хочуть досягти мети. Ніхто не може так сильно поранити словами і не має такого досконалого інстинкту виявлення слабких людей, як Овни.

Близнюки

Близнюки можуть бути милі та чарівні, обсипаючи вас компліментами. Однак це ніколи не триває довго. За мить вони змінюються до невпізнання, оточують себе стіною мовчання і вороже дивляться на того, ким щойно захоплювалися. Люди, народжені під цим знаком, егоїстичні, мінливі, як погода, і примхливі.

Вважається, що у Близнюків дві обличчя, тому їхня поведінка може бути вкрай токсичною. Це як жити під одним дахом із двома різними людьми. Ніколи не знаєш, що станеться і в якому настрої прокинуться Близнюки. Знайомство з ними схоже на шалену поїздку на американських гірках.

Козеріг

Козеріг – дуже специфічний знак, майже надприродно стриманий та холоднокровний. Він одержимий контролем, який хоче здійснювати не лише над собою, а й над своїми близькими та всім світом. Козероги часто заздрісні і дуже власницькі, вони хочуть, щоб усе здійснювалося відповідно до того ідеального бачення, яке вони створили у своїй голові.

Якщо щось відповідає цьому плану, воно без найменшого жалю відкидається. Козероги можуть бути жорстокими навіть до своїх близьких, кинувши їх в одну мить, не оглядаючись назад. Без жалю та каяття. Козеріг приймає всі рішення одноосібно і ніколи нічого не пояснює. Це робить його надзвичайно важким партнером, і багато його вчинків і реакцій можна легко вважати токсичними. Він не терпить довгих дискусій та не погоджується на компромісні рішення. Козероги часто застосовують подвійні стандарти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.