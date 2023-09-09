Названо найтоксичніших подруг за знаком зодіаку: вони можуть завдати удару в спину

Якщо ви дружите з жінками цих знаків зодіаку, варто бути обережним, тому що не виключено, що вони непомітно завдадуть вам удару в спину. За словами астрологів, деякі схильні розпускати плітки, а інші навряд чи будуть раді вашим успіхам.

Овен

Жінки-Овни часто прагнуть гострих відчуттів. Дружба з цими людьми може бути непростою і згодом обтяжливою. Особливо, якщо ви цінуєте спокій у житті і не хочете, щоб подруга без попередження зайшла до вас недільного вечора з пляшкою вина, коли ви знаєте, що вранці вам доведеться обговорити важливий проєкт на роботі. Заводячи дружбу з Овном, слід бути обережним і чекати не лише нічних телефонних дзвінків, а й навіть брехні та образ.

Близнюки

Дружба з Близнюками може бути великою невідомістю. Сьогодні жінки з цим знаком віддані, а наступного дня ви виявите, що про вас пліткують за вашою спиною. За кілька тижнів вони можуть повернутись, як ні в чому не бувало, і знову захочуть провести з вами час… поки не станеться ще одна дивна річ. Жінки цього знаку зодіаку також можуть мати схильність ображатися через дрібниці.

Риби

Виявляється, дружба з людиною цього знаку зодіаку може скластися не так, як очікували. Жінки-Риби схильні до суперництва. Вони можуть вдавати, що раді вашим успіхам, а саркастично дивитися на вас з-за спини і говорити, що ви досягли цього не важкою працею. Навряд чи вони дадуть вам гарну пораду. Буває, що вони товаришують з іншими жінками, яких вважають гіршими за себе. Це підвищує їхню самооцінку і допомагає їм почуватися краще.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.