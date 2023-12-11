Названо найбільш ревниві знаки зодіаку: можуть влаштувати скандал без причин

Ревнощі – поширене почуття у стосунках, але деякі люди відчувають її гостро і можуть влаштовувати скандали, навіть якщо на те немає жодних причин. За словами астрологів, найревнішими є Раки, Скорпіони, Тельці, Овни та Леви.

Рак

Рак дуже чутливий і сильно прив'язується до партнера, тому часто страждає від ревнощів. Причому він може не говорити відкрито про свої почуття, та його поведінка покаже невдоволення. Уродженці знаку не хочуть ні з ким ділити другу половинку, навіть із родичами чи друзями.

Скорпіон

Скорпіон – один із найпристрасніших знаків зодіаку. Він дуже недовірливий, тому уважно стежить за поведінкою обранця чи обраниці. І якщо щось видасться підозрілим, може влаштувати скандал на рівному місці. Більше того, він мстивий і готовий вичекати момент, щоб ударити якомога болючіше.

Телець

Телець – загалом спокійний та терплячий знак. Він дуже прагматичний, але при цьому прив'язаний до свого повсякденного життя, де все має бути чітким і під контролем. Телець може страждати від спалахів ревнощів та гніву, що пов'язано з його невпевненістю в собі.

Овен

Овни – дуже імпульсний знак зодіаку, який має вибухонебезпечний характер. Він може влаштувати бурхливу сцену через якусь дрібницю і навіть не пошкодує про це. Уродженці знаку у пориві почуттів можуть наговорити багато образливих слів, які ранять другу половинку.

Лев

Лев – знак, який хоче бути в центрі уваги і прагне, щоб ним захоплювалися: коли партнер не надає йому всієї уваги, яку він вимагає, він може почати ревнувати. Проте самі уродженці знаку легко можуть фліртувати з іншими, не відчуваючи вини.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.