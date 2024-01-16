Названо найрідкісніші знаки зодіаку. Ось чому вони особливі!

В астрології є 12 знаків зодіаку зі специфічними особливостями, але деякі вважаються рідкісними. Це пов'язано із сезонним фактором – у певні місяці дітей народжується менше. Більше того, така дата народження позначається на характері та вподобаннях. Йдеться про Овнів, Водоліїв та Стрільців.

Овен

Овен не може сидіти на місці – як у прямому, так і у переносному сенсі. Він активний, постійно чогось прагне і має пристрасний темперамент. На жаль, також дуже запальний, імпульсивний, і його важко контролювати.

Овен яскраво виявляє свої почуття та діє під впливом моменту, через що часто потрапляє у неприємності. Він може бути агресивним у своїй поведінці, самовпевненим, сміливим і спраглим пригод. Овен природжений лідер – керувати іншими у нього в крові, він амбітний і войовничий.

Водолій

Для Водолія одна з найважливіших речей у житті – це почуття свободи. Він ненавидить обмеження, не розуміє консерватизму та не дозволяє себе обмежувати. Водолій ексцентричний, і його спосіб життя часом здається людям дивним та безглуздим. Він цінує освіту та вважає знання самоцінними.

Водолій також дуже різнобічний і швидко адаптується до нових обставин. Він людина, повна парадоксів: може бути теплою і люблячою, але також холодною. Він здатний здивувати навіть найближчих людей – ніхто не знає, чого від нього чекати!

Стрілець

Стрілець відомий тим, що любить розширювати свої знання, начитаний та відкритий усьому новому. Він також найоптимістичніший із усіх знаків зодіаку, любить подорожувати та має безліч захоплень. Стрілець — ідеаліст: одного разу обравши собі сферу діяльності, він знаходить у ній реалізацію. Цікавиться релігією, філософією та мистецтвом.

Стрілець любить розпочинати нові проєкти, але часто відчуває труднощі з їхньою реалізацією. Коли його долає рутина та одноманітність, він втрачає ентузіазм і збивається зі шляху, який колись вибрав. Стрільцю пощастило – з ним постійно відбуваються позитивні, сприятливі збіги – тому кажуть, що Стрілець народився у сорочці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.