Названо найнебезпечніші дні жовтня: можливі великі неприємності

Жовтень 2023 року буде багатий на події, здатні змінити життя, що пов'язано з астрологічними явищами. Однак деякі дні виявляться особливо несприятливими – небезпеки чекатимуть буквально на кожному кроці, а ризик того, що все піде не так, надто великий.

У такі дати можливі катастрофи, ДТП, форс-мажори, фінансові проблеми та скандали. Негативні вібрації можуть бути такої сили, що здатні навіть погіршити самопочуття та викликати дратівливість, стверджують астрологи.

Однак ми завжди можемо підготуватися до можливих труднощів та мінімізувати їх наслідки. Саме тому варто знати, якими будуть найважчі дні жовтня.

Більшість, швидше за все, подумають, що найгіршим днем буде п'ятниця, 13-те, але це не так. Зовсім інша дата може завдати нам найбільше проблем.

9 жовтня – небезпечний день. Це число японською означає "страждання". Тому наступний понеділок може принести погані новини, здатні зруйнувати всі плани. Не виключено, що хтось захоче вас образити чи скористатися вашою добротою. Цього дня будьте уважні до того, кому ви довіряєте та на що погоджуєтеся. Неправильне рішення може коштувати дуже дорого.

Також погані вібрації прогнозуються 14, 19, 24 та 29 жовтня. У ці дні будьте готові до проблем, непорозумінь та конфліктів.

Весь жовтень виявиться вкрай невдалим місяцем одного знаку зодіаку. Це – Водолій. Для нього осінь стане періодом втоми та смутку. Нічого хорошого чекати не варто, потрібно просто потрібно стиснути зуби та подолати всі труднощі гідно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.