Названо найчарівніших жінок за знаком зодіаку: мають особливий 'магнетизм'

Жінки деяких знаків зодіаку мають особливі риси характеру і істотно відрізняються від інших – у них є щось таке, що змушує чоловіків буквально божеволіти. За словами астрологів, у списку Овни, Леви, Терези та Стрільці.

Жінка Овен

Жінка-Овен – справжній феєрверк! Вона любить перебувати в русі, постійно чогось прагне, але може бути досить агресивною, оскільки має дуже сильний темперамент і характер. Така жінка імпульсивна та запальна, часто не може себе контролювати. Вона екстраверт.

Жінка-Овен не боїться проявляти почуття, ухвалює рішення спонтанно і спочатку діє, а потім думає. Вона закохується часто і легко, завжди слухає своє серце та намагається нічого не аналізувати. Жінка-Овен також природжена кокетка – вона сміливо заводить розмову з тим, хто привернув увагу, але не терпить рутини та одноманітності: стосунки мають бути захоплюючими та повними пригод.

Жінка Лев

Жінка-Лев – справжній вулкан енергії. Вона, як і Овен, дуже активна та відкрита. Немов магніт, притягує до себе інших людей, і чоловіки буквально не можуть протистояти їй. Жінка-Лев має прекрасне почуття гумору, товариська, безпосередня, щедра і чуйна.

Жінка-Лев за вдачею щира і прямолінійна. Вона не боїться сказати правду, хоча треба визнати, що іноді завдає біль своїм близьким. З іншого боку, така жінка великодушна, легко прощає і забуває завдані їй образи. Але вона має дуже запальний характер, не поспішає стати розсудливою, вийти заміж і створити сім'ю.

Жінка Терези

У жінки-Терезів є одна унікальна особливість, яка дозволяє їй, як нікому іншому, розпізнавати мотиви інших людей. Її інтуїція не від цього світу, а здатність швидко і точно аналізувати різні ситуації не дозволяє Терезам бути обдуреними.

Терези мають природну схильність до вирішення складних проблем, хоча, як не парадоксально, цього дуже не люблять і мріють про спокійні стосунки, позбавлені негативних емоцій. Жінки-Терези відкриті, товариські і дуже симпатичні. Тож не дивно, що не скаржаться на відсутність шанувальників. Вони також люблять бути закоханими – любов для них дуже важлива, але також подобається випадковий флірт: партнер має проявляти велику терпимість та довіру.

Жінка Стрілець

Жінка-Стрілець – найбільший оптиміст серед усіх знаків зодіаку. Недарма люди її буквально обожнюють, а чоловіки не можуть встояти перед її чарівністю. Такий оптимістичний підхід до життя дає їй унікальну силу – ця жінка нічого не боїться, сміливо здійснює свої мрії, подорожує та охоче реалізує навіть найшаленіші плани.

Жінка-Стрілець дуже відкрита всьому новому, незвіданому та екзотичному. Вона не може всидіти на місці, завжди кудись поспішає, хоче дізнатися про іноземні культури, а також про маловідомі місця у своєму місті. Вона також справжня ідеалістка, яка має багато інтересів. Жінка-Стрілець – природжена кокетка, що сміливо наближається до представників протилежної статі і відкрито виражає свій інтерес.

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Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.