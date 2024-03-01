Названо найбільш невірні знаки зодіаку серед чоловіків: легко можуть піти на зраду

Вірність є важливою у стосунках пари, але деякі чоловіки все ж таки легко заводять інтрижки на стороні. За словами астрологів, ніколи не слід узагальнювати, але все ж до зрад найбільше схильні чоловіки Риби, Раки та Водолії.

Риби

Астрологи стверджують, що головними зрадниками у зодіаку є чоловіки, народжені під знаком Риб. Вони дуже чутливі, але маскуються під крутих парубків. Коли у них з'являється можливість закрутити роман, вони неодмінно нею скористаються, навіть коли вже у стосунках.

Рак

Чоловіків, народжених під знаком Рака, зазвичай вважають за вірних партнерів – вони намагаються залишатися в рамках пристойності. Але якщо емоційний зв'язок недостатньо сильний, шукатимуть прихильності в іншому місці. Однак Рак, ймовірно, не зможе довго це приховувати і в якийсь момент зізнається у зраді

Водолій

Водолії входять до трійки найбільш невірних знаків зодіаку. Це не дивно. Водолії – пристрасні коханці, і якщо у стосунках їм стає нудно, вони завжди шукають нових пригод. На цих завзятих індивідуалістів чекають нові можливості за кожним кутом, і вони рідко від них відмовляються.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.