Названо найневдаліші дні січня 2024 року: в особливій зоні ризику – чотири знаки зодіаку

Новий рік приносить абсолютно нові можливості, проте не всі дні січня 2024 року виявляться сприятливими. Згідно з нумерологічними розрахунками, січень пройде у вібрації числа 9, яке вважається символом духовного відродження, а також зведення рахунків, закриття справ та відкриття нових.

Сила дев'ятки допоможе нам відмовитися від негативних звичок, несприятливих стосунків та блокувань. З іншого боку, нумерологічне число 9 несе і кілька негативних аспектів, таких як повернення старих помилок та песимістичне бачення майбутнього. Всі ці недоліки проявляться в найневдаліші дні січня 2024 року:

3 січня, середа,

9 січня, вівторок,

13 січня, субота,

21 січня, неділя,

26 січня, п'ятниця.

Невдача може підстерігати під час рутинних справ, повсякденних маршрутів та роботи, що потребує граничної концентрації. На це впливає сезон Козерога, який наприкінці місяця переходить у сезон Водолія. На початку року чотирьом знакам зодіаку необхідно бути особливо обережними, оскільки сила нумерологічного числа 9 порушить їх звичний ритм.

Найсильніше невдачі відчують Стрільці, січень стане для них найгіршим місяцем у році. Невдача також торкнеться у січні Тельців, Дів і Риб. Коли вони втратять своє щастя?

3 січня забере новорічну енергію у Стрільця та Діви,

9 січня принесе Тельцю та Рибам невдачі на роботі.

13 січня – найважчий день місяця, який позначиться на Стрільці.

21 січня принесе проблеми у стосунках Діві та Рибам.

26 січня порушить плани Тельця, Стрільця та особливо Козерога.

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