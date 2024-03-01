Названо найбільш несприятливі дні березня 2024: деякі знаки зодіаку будуть у небезпеці
Березень – місяць, на який усі чекають з радістю та надією. Хоч він і приносить тепло та радість, але може виявитися несприятливим, особливо для деяких знаків зодіаку.
Перший місяць весни розпочнеться в енергії числа два. Це приносить багато переваг, але також має деякі підводні камені. Нумерологічне число два вказує на спільноту, об'єднання та компанію. Однак це не сприяє людям, які перебувають у процесі вирішення складних відносин або прагнуть незалежності.
У найбільш несприятливі дні березня 2024 року потрібно особливо уважно ставитися до угод, зустріч та особистих кордонів. Легко втратити мету, якої раніше прагнули, на користь досягнень, важливих для всіх. Небезпечними днями у березні є:
- 3 березня – неділя;
- 4 березня – понеділок;
- 13 березня – середа;
- 15 березня – п'ятниця;
- 17 березня – неділя;
- 20 березня – середа;
- 23 березня – субота;
- 29 березня – п'ятниця.
Березень може завдати найбільшої невдачі Рибам та Овнам. Їм слід бути максимально обережними, але темне знамення стосується інших знаків зодіаку.
- 3 березня зіпсує плани Водолія.
- 4 березня принесе Тельцю неприємні сюрпризи.
- 13 березня – найневдаліший день місяця, особливо для Овнів та Риб.
- 15 березня несприятливе для фінансів Раків.
- 17 березня принесе Рибам ризики на роботі.
- 20 березня загрожує проблемами у відносинах Близнят.
- 23 березня Скорпіону необхідно бути обережним у дорозі.
- 29 березня Стрілець може втратити щось дорогоцінне.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.