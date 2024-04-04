Названо найбільш компанійські знаки зодіаку: у них завжди широке коло спілкування

Деякі люди легко заводять нові знайомства та мають широке коло спілкування. За словами астрологів, частково на це впливають зірки, що визначають риси характеру. Найбільш компанійськими є Леви, Стрільці, Риби, Близнюки, Терези та Овни.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Люди, народжені під знаком Лева, дружелюбні, товариські та дбайливі. Вони випромінюють енергію та оптимізм, тому не дивно, що їх люблять. Уродженці знаку дуже затребувані та сяють на будь-якій вечірці. З ними ніколи не буває нудно, вони завжди пожвавлюють натовп, відпустивши гарний жарт або запросивши друзів на танцпол.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Друге місце дісталося веселим Стрільцям. Вони люблять пригоди і почуваються як риба у воді на галасливих вечірках. Вони відкриті для інших та охоче ініціюють цікаві дискусії, завойовуючи симпатії співрозмовників. Їхній оптимізм заразливий, а почуття гумору піднімає настрій навіть похмурим людям. Більше того, народжені під знаком Стрільця мають велике серце і нікого не залишають без допомоги.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби – майстри співпереживання, готові піти великі жертви заради блага інших. Для них самовіддано допомагати іншим так само природно, як дихати. Їхня креативність надихає, а позитивна атмосфера робить проведення часу з ними задоволенням. Немає людини, з якою Риби не могли б ужитися. Де б вони не з'явилися, одразу можна відчути позитивну енергію.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки чудово знають, як завоювати симпатію оточуючих та завести друзів. Це чуйні люди, які легко знайдуть тему для розмови з будь-ким. Вони чудові слухачі. У них є неупередженість та цікавість до людей та життя. Їхня присутність гарантує приємне проведення часу та покращення настрою.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези виключно милі та усміхнені. Куди б вони не пішли, вони одразу знайдуть із ким поговорити. Хоч вони й скромні і не люблять переступати межу, вони мають харизму, яку неможливо не помітити. Вони чесні і не приховують своїх емоцій. Блиск у їхніх очах привертає увагу, а почуття гумору запалює компанію.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Хоча Овни відомі насамперед своєю впертістю, їх життєва енергія та пристрасть змушують соціальне життя концентруватися навколо них. Вони чудово справляються з роллю лідера, привертаючи увагу оточуючих. Овни не приховують свого специфічного почуття гумору, але завдяки сміливості та надійності завойовують довіру оточуючих.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.