Названо найпримхливіші знаки зодіаку: стосунки з ними можуть бути болем

Деякі люди поводяться як діти, вередуючи з будь-якого приводу. Їм надзвичайно важко догодити, що пов'язано із знаком зодіаку, стверджують астрологи. Йдеться про Раків, Скорпіонів, Овнів та Близнюків.

Рак

Рак надзвичайно емоційний, і всі накопичені в ньому емоції можуть виплеснутись у бік партнера. Коли цей знак зодіаку відчуває, що він недостатньо помітний у стосунках, не отримує належної уваги або його не слухають, це може спричинити сцену. Рак прив'язаний до іншої людини, але іноді ця ситуація його втомлює, через що він відштовхує партнера, залишаючи його в розгубленості та невпевненості у майбутньому їхніх стосунків.

Скорпіон

Скорпіон запальний і безрозсудний. Коли його щось засмучує і він ображається, цього не пояснює. Скорпіон стає мовчазним, невдоволеним та дає відчуття, що щось не так. Це мовчання триває доти, доки інша сторона сама не виправить ситуацію. Однак коли цього не відбувається, цей знак зодіаку висловлює своє розчарування. Тоді його важко зупинити. Скорпіон також схильний вимагати те, що йому не можуть дати.

Овен

Овен нетерплячий, надзвичайно імпульсивний і може сказати чи навіть прокричати в обличчя партнерові речі, які зовсім не відповідають дійсності. Він захоплюється емоціями та часто шкодує про це. Однак час і гіркі слова неможливо повернути назад. Справа не в тому, що цей знак зодіаку егоїстичний, просто він не завжди може побачити, що стоїть за його емоціями.

Близнюки

Близнюки енергійні та динамічні, у тому числі й у стосунках. Вони можуть припустити, що витрачають надто багато часу на другу половинку, що їх починає засмучувати. У разі виникнення будь-яких труднощів у відносинах Близнюки можуть перекласти всю негативну енергію та відповідальність за ситуацію на партнера, навіть якщо він ні в чому не винен і проблеми вигадані однією стороною. Близнюки можуть звинувачувати свого партнера в тому, що він недостатньо дбає про стосунки.

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