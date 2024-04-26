Названо п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією: їх не обдурити

Деякі люди мають настільки сильну інтуїцію, що буквально можуть передбачати розвиток подій. Це дозволяє їм уникнути багатьох неприємностей та розгадати плани тих, хто задумує підлості. За словами астрологів, найсильніше шосте почуття у Риб, Скорпіонів, Раків, Козорогів та Водоліїв.

Риби

Риби дуже емоційні та витають у мріях, проте гостра інтуїція здатна вберегти їх від багатьох бід. Уродженці знаку часто покладаються на шосте почуття під час прийняття важливих рішень, і це допомагає їм. Сильна інтуїція робить їх цілителями та екстрасенсами. Вони дають цінні поради.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони знаходяться під заступництвом Плутона, пов'язаного з трансформацією та прихованими знаннями. Це дає уродженцям знаку інтуїтивне розуміння таємниць світу. Вони можуть з перших хвилин розгадати задум співрозмовника, саме тому Скорпіони – чудові детективи.

Рак

Раки відрізняються високою чутливістю та емпатією. Завдяки сильній інтуїції вони відчувають тонкі зміни у поведінці оточуючих, що дозволяє їм чудово розуміти почуття та потреби інших. Це дозволяє Ракам порозумітися з ким завгодно.

Козоріг

Козерогами управляє Сатурн, який дарує їм мудрість та дисципліну. У уродженців знаку сильно розвинене почуття відповідальності, а інтуїція дозволяє не "промахнуться" при ухваленні важливих рішень. Козороги легко справляються зі складними ситуаціями, адже точно знають, як діяти.

Водолій

Водолії відомі своїм новаторським мисленням та унікальним поглядом на світ. Уродженці знаку перебувають під заступництвом Урана – планети інтуїції та раптових прозрінь. Вони часто передбачають розвиток подій і підказують іншим. Водолії – провидці, здатні передбачати навіть майбутні події.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.